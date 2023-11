Rui Costa e a receção ao Inter de Milão: «É nossa obrigação fazer de tudo para vencer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Liga dos Campeões revelou-se um "falhanço", volta a admitir Rui Costa, mas nem por isso a equipa encarnada perdeu a ambição. O presidente do Benfica garante que há um objetivo claro para a receção ao Inter de Milão e para o que falta da prova milionária. "Faremos de tudo para vencer o Inter. É a nossa obrigação", atira, à entrada da 'Gala das Campeãs', organizada por"Se estou confiante de que vamos conseguir um lugar na Liga Europa? Estou confiante de que faremos de tudo para estar na Liga Europa. Já disse publicamente que a Liga dos Campeões não nos correu como pretendíamos. Ao fim de dois anos a garantir a presença nos quartos-de-final, queríamos um desfecho completamente diferente do que 4 jogos e 4 derrotas. Isto foge completamente ao objetivo de clube. Depende de nós para estarmos na UEFA. O objectivo era passar da fase de grupos. É algo que não contávamos, não queríamos e temos de assumir que foi um falhanço. Está nas nossas mãos ainda a possibilidade de continuar na UEFA", avalia, antes de acrescentar: "Pese embora estejamos eliminados vamos respeitar a Liga dos Campeões até ao fim e temos um objetivo nestes dois jogos e precisamos do apoio de todos."O líder máximo das águias aborda ainda o rendimento da equipa. Confrontando sobre se acredita que o grupo de Roger Schmidt pode render mais, Rui Costa atira: "Se todos temos a noção que pode render mais é um bom sinal. Se está em primeiro assim, se render mais pode ter mais facilidade."