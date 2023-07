Rui Costa e a saída de Cher Ndour do Benfica: «Não posso amarrá-lo aqui, nem quero»

Cher Ndour está a caminho do PSG e Rui Costa explicou aos sócios na Assembleia Geral do clube que o jogador não quis continuar ao serviço dos encarnados"Se gostava de ficar com o Ndour, sim. Por isso fiz uma proposta alta para ele ficar. Entendeu que o seu projeto de vida passaria por outro clube. E eu não posso amarrá-lo aqui, nem quero. Discuto os contratos até entender que há vontade de representar o Benfica. Quando não há - e faço isso nas aquisições também, como com os que cá estão -, não discuto", explicou.Depois, deu o exemplo de João Neves: "Os que ficam só por esse aspeto não vão ter rendimento. Vejam o João Neves... Jogou o ano inteiro com o contrato da equipa B e nunca se preocupou com isso. E reparem o rendimento que teve. Prefiro jogadores que vivam o Benfica assim, aos que nos tentam condicionar com contratos demasiado elevados para a realidade."