Rui Costa e o gesto de Arthur Cabral: «Não pode passar pela cabeça de nenhum jogador fazer aquilo»

Rui Costa condenou este sábado a reação de Arthur Cabral, que fez um 'pirete' a adeptos do Benfica na garagem do Estádio da Luz após o empate a 1 golo com o Farense "Arthur percebeu que não teve um gesto digno de jogador do Benfica, já pediu desculpas e eu como presidente tambem peço desculpa pelo gesto. Infelizmente aconteceu, não pode passar pela cabeça de nenhum jogador fazer aquilo. Há que perceber o estado de alma de todos. Ontem foi um jogo difícil de aceitar no fim, custou a todos, provavelmente a ele ainda mais, pois espera-se muito dele e ainda não conseguiu ser o Cabral que foi em anos anteriores. Teve um gesto que não devia ter tido, o resto será tratado internamente", disse o presidente do Benfica.Antes do presidente do Benfica falar, Arthur Cabral pediu desculpa aos adeptos do Benfica pelo gesto obsceno que fez ontem. O avançado disse, numa publicação em vídeo partilhada no site das águias, que "ao ver as imagens do que aconteceu", ficou "ainda mais arrependido do ocorrido". E que o facto de ter sido "insultado ao lado da família" não justifica uma atitude que "não é nem um pouco certa."