Rui Costa: «Em 120 anos nunca se viu uma situação como a de ontem. Não é este o respeito que o nosso treinador merece»

Rui Costa comentou este sábado a contestação a Roger Schmidt, verificada no Benfica-Farense (1-1). "Não posso deixar de lamnentar o que aconteceu. Em 120 anos de história nunca se viu uma situação como a de ontem, não é este o respeito que o nosso treinador merece. Chegou a época passada e ganhou tanto em dois meses como o Benfica tinha ganho nos últimos 4 anos. Considero uma ação despropositada. Compreendo os adeptos pelo facto de a época não estar a correr como queremos, principalmente na Champions, percebo que estávamos a perder em casa, mas a reação foi descabida. O treinador merece todo o nosso respeito e consideração e crebilidade", disse."Tem havido uma campanha muito grande contra Schmidt. O porquê é difícil perceber. Inclusive esta história de falar português. Nunca vi uma campanha destas, não me lembro. A pergunta que se faz é: assumindo que a campanha europeia está a ter muito peso na cabeça dos adeptos, pergunto o que já perdemos internamente? Temos a Supertaça ganha, no campeonato o máximo que pode acontecer é ficarmos a 4 do primeiro. Quem perdeu um campeonato à 13.ª jornada a 4 pontos de distância? O que faz que um clube campeão e com uma Supertaça se pense que tem de mudar logo tudo. Em relação ao jogo, já fiquei mais desiludido com prestações, até no ano do título, do que ontem. Compreendo a preocupação dos adeptos, que é o 9.º ponto perdido, mas custa-me aceitar a reação contra o treinador. Não aceitoO treinador, como ser humano que é, sentiu-se desagradado. Ele compreende quando os adeptos estão insatisfeitos mas o que aconteceu ontem é novidade para toda a gente", prosseguiu.E continuou: "Falo com Schmidt todos os dias e ele ontem estava desiludido. Por não ter ganho e pela reação. Ele está feliz no Benfica e depois de um resultado e incidentes era normal que tivesse uma reação. Mas respeitou o facto de estar onde está e vamos ficar com ele. É com ele que vamos conquistar mais títulos. Quebrar a meio da época o que se está a construir nunca resultou. Temos ainda muita ambição para este ano. Em nada se pode pensar que se tenha de quebrar projetos a meio, isso nunca ajudou ninguém. Não vale a pena falar disso. Para quem diz que não me tenho manifestado: estou quase todos os dias com Schmidt e não preciso de estar a apregoar a confiança nele. Em segundo, para quem diz que me devia ter manifestado mais cedo, nos últimos 20 dias falei quatro vezes. Ou se está distraído ou não se ouviu o que disse sobre ele ser o treinador para este projeto."Quanto à reação de Arthur Cabral, o presidente do Benfica considerou: "Arthur percebeu que não teve um gesto digno de jogador do Benfica, já pediu desculpas e eu como presidente tambem peço desculpa pelo gesto. Infelizmente aconteceu, não pode passar pela cabeça de nenhum jogador fazer aquilo. Há que perceber o estado de alma de todos. Ontem foi um jogo difícil de aceitar no fim, custou a todos, provavelmente a ele ainda mais, pois espera-se muito dele e ainda não conseguiu ser o Cabral que foi em anos anteriores. Teve um gesto que não devia ter tido, o resto será tratado internamente.""Foi planeada da mesma forma da época passada. Há um critério que uso, podemos falhar jogadores mas não critérios. Perdemos dois jogadores dos titulares, Grimaldo e Ramos, e depois Odysseas. Os que chegaram foram escolhidos de forma criteriosa por toda a estrutura do futebol. Cada jogador que chega é escolhido por prospeção, presidente e treinadores e a última decisão é minha e a responsabilida é e será sempre minha. Que fique bem claro. Já a situação de o jogador ter ou não rendimento, pode ter a ver com a situação do jogador e não com o critério. Arthur foi o melhor marcador da Conference na época passada e por onde passou fez golos em todo o lado. Há jogadores que não conseguem logo adaptar-se. Se houve falha, a responsabilidade é minha e de mais ninguém. O ano passado também falhámos mas fomos campeões e as coisas ficaram mais no escuro. Vai acontecer todos os anos. Isso não significa que os jogadores não tenham qualidade. Pode é haver a consequência de o jogador não se adaptar."