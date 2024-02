Rui Costa explica contratação de Marcos Leonardo: «Estávamos carenciados de golos»

Entre as muitas explicações sobre a última janela de mercado, Rui Costa explicou a contratação de Marcos Leonardo, que chegou do Santos por 18 milhões de euros."Diremos que tínhamos quatro jovens refereciados há bastante tempo. Prestianni foi o último a assinar, mas o que foi feito mais cedo. Cheguei a afirmar que no verão estava tudo feito, mas por causa da idade não podia vir. Tivemos de esperar por 31 de janeiro para que fizesse 18 anos e assinasse. Mas era um alvo identificado há bastante tempo. Marcos Leonardo era porque estávamos carenciados de golos, entendemos ir buscar mais um avançado. Muita gente pode pensar que devíamos ir buscar alguém com experiência e dinamismo, mas importa referir que não há qualquer clube que me venda um avançado com 20 golos em janeiro. Dentro da nossa política, encontrámos um jovem que se já distinguia, que pudesse acrescentar no imediato, olhando para o futuro. Só foi possivel porque o Santos desceu de divisão, caso contrário teríamos dificuldades em trazê-lo, e também graças às relações com o Santos e credibilidade com os clubes com que trabalhamos. Ainda por cima não custa dinheiro vivo agora, são contratações pagas a partir da próxima época. Levava perto de 50 golos já com 20 anos, dá-nos garantia para o presente e futuro. Tem mostrado o porquê da nossa vontade em trazê-lo já. Álvaro Carreras foi porque Jurásek não teve impacto que esperávamos. Jurásek não teve o impacto que esperávamos, Bernat infelizmente praticamente não esteve ao serviço do Benfica devido às lesões, chegando a este momento era necessário reforçar a lateral-esquerdo. Álvaro Carreras é um jovem de 20 anos, com bom andamento nas pernas, titular nos sub-20 de Espanha, escola do Real Madrid, estava identificado", afirmou o presidente do Benfica, numa entrevista à BTV.