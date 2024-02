Rui Costa explica mercado de inverno na sexta-feira

As mexidas no plantel do Benfica no mercado de inverno serão explicadas ao pormenor por Rui Costa, presidente do Benfica, na próxima sexta-feira, às 19 horas, na BTV. O líder das águias mantém assim uma promessa eleitoral, detalhando os movimentos no mercado após o fecho de cada janela.As contratações de Marcos Leonardo, Benjamín Rollheiser, Gianluca Prestianni e Álvaro Carreras, bem como as saídas de Gonçalo Guedes, Jurásek, João Victor, Musa e Chiquinho, estarão em destaque e serão explicadas por Rui Costa.