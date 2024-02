Rui Costa explica tudo sobre o mercado de inverno do Benfica: siga em direto

há 20 min 19:14

Rui Costa: «Guedes? Ainda hoje, ninguém percebe, nem eu nem médicos, como é que ele fez aqueles últimos 15 minutos em Alvalade...»

"Não era nosso jogador, era do Wolverhampton. Entretanto, como todos sabem, foi fustigado com estas lesões todas que o condicionou no início da temporada a ganhar o seu espaço. Era outro jogador que tinha pouco minutos e ainda para mais não sendo nosso. Teve esta oportunidade de ir para Espanha de novo, trabalhar com um treinador que já conhecia do Valencia, e havia muita vontade do jogador. A vinda do Rollheiser preenche essa vaga. Também não merecia que impedíssemos continuar o seu percurso porque não estava a ter a importância que se esperava no início da época. Não posso esquecer de dizer que será sempre um de nós. O comportamento que sempre mostrou e pelo grande empenho pela causa… Se dúvidas houvesse, viu-se no ano passado em Alvalade. Ainda hoje, ninguém percebe, nem eu nem médicos, como é que ele aguentou os últimos 15 minutos as jogar naquelas condições e ainda foi influente no final. Ficamos este ano com a expectativa. Perdeu aquele tempo inicial da época ainda a recuperar da lesão e perdeu espaço na equipa e não fazia sentido não aceitar esta mudança dele para Espanha. É um jogador que precisa de minutos. Se não encontrar num sitio, precisas de outro lugar. Todos os jogadores que falamos, pese embora não tivessem dentro de campo a importância que se esperava, não deixaram de ser impor no plantel e seremos sempre gratos."