Rui Costa felicita Diogo Ribeiro: «És para todos nós um orgulho imenso e uma enorme referência»

Diogo Ribeiro conquistou este sábado a segunda medalha de ouro para Portugal nos Mundiais de natação, ao levar a melhor sobre a concorrência na final dos 100 metros mariposa em Doha, no Qatar. Momentos após mais uma conquista do atleta do Benfica, Rui Costa recorreu ao site oficial do clube encarnado para expressar o seu sentimento de "orgulho" por mais um feito do atleta.





"Que imensa admiração, que enorme orgulho sinto por mais este notável feito para a natação portuguesa, para todos os portugueses e para o Sport Lisboa e Benfica. Parabéns, Diogo Ribeiro. Campeão mundial dos 100 metros mariposa, segunda medalha de ouro no Qatar em apenas cinco dias. Que sublime presença! Expresso em nome de toda a nação benfiquista um sentido agradecimento pela tua dedicação e enorme capacidade de superação, Diogo Ribeiro. És para todos nós um orgulho imenso e uma enorme referência", pode ler-se.