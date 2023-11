Rui Costa hoje em Santarém para inaugurar casa 2.0

Rui Costa participa hoje na inauguração da Casa Benfica Santarém 2.0, a primeira de uma nova geração. O presidente dos encarnados é recebido às 11h30 nos Paços do Concelho, seguindo-se o ato oficial da inauguração da Casa ao meio-dia. A agenda contempla ainda um almoço, às 13 horas, no CNEMA, onde o dirigente irá discursar.

Com um investimento próximo de 1 M€, o espaço conta com 400 metros quadrados de área desportiva, académica e social com especial foco nas crianças, envolvendo ainda a criação de 20 postos de trabalho direto, sem contemplar outros profissionais que vão colaborar nos serviços a prestar. Ontem, Rui Costa assistiu no pavilhão da Luz à derrota (29-36) do Benfica com o Sporting em andebol.