Rui Costa: «Infelizmente para nós, Jurásek não teve o impacto que se esperava»

Rui Costa analisou o caso de Jurásek. Numa entrevista à BTV, o presidente do Benfica afirmou que o lateral-esquerdo checo, contratado no verão para fazer esquecer Grimaldo, não correspondeu às expectativas e que a sua situação irá ser avaliada no final da época, quando terminar o empréstimo ao Hoffenheim."O Jurásek tinha grande expectativa, até pelos números, e não me custa admitir que não teve o impacto que esperávamos, numa posição que não era nada fácil pelo impacto que Grimaldo tinha tido. Para anular alguma dúvida, não há nenhuma aquisição do Benfica que não tenha um entendimento do presidente e do treinador. Infelizmente para nós, Jurásek não teve o impacto que se esperava. Tendo em conta o quão custoso que foi, entendemos que fazer sair, ainda com a esperança que se reencontre, neste caso em concreto seria essencial valorizar este ativo. Tivemos de combater com muitos clubes, esses mesmos clubes mostraram interesse em tê-lo na sua equipa neste mercado. E acabou por acontecer isso. No final da época avalia-se a situação de novo", disse o líder dos encarnados.