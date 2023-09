Rui Costa: «Investimos muito e bem com assinalável retorno desportivo»

Rui Costa considera que o Benfica esteve em plano muito positivo a nível desportivo mas também financeiro em 2022/23. Na tradicional mensagem do presidente no Relatório e Contas dos encarnados relativo à temporada passada, o líder das águias destacou também o ADN da equipa de futebol, de acordo com a "visão estratégica" pretendida: "um futebol ofensivo, vibrante e, sobretudo, vencedor"."Sucesso desportivo e equilíbrio económico. É para nós fundamental, imperativo mesmo, conciliar a vincada ambição desportiva com a sustentabilidadee solidez da Benfica SAD. E isso foi conseguido. Sermos campeões nacionais e marcarmos presença em fases adiantadas da Liga dos Campeões é o que nos motiva em cada temporada. A isso nos obriga a grandeza e História do Sport Lisboa e Benfica, bem como a exigência dos benfiquistas. Mas tendo sempre presente o equilíbrio económico imprescindível e capaz de propiciar triunfos futuros", sublinhou Rui Costa."Em termos globais, a estratégia executada ao longo da temporada permitiu o regresso da Benfica SAD a um resultado líquido positivo, em simultâneo com o sucesso desportivo alcançado. O que nos permite sublinhar outro aspeto decisivo: o reforço dos capitais próprios, agora quase em linha com o capital social, assume uma situação patrimonial que se revela sem paralelo na realidade portuguesa e, igualmente, escassas vezes identificada no contexto futebolístico internacional. Motivo, por isso, de renovada confiança naquilo que é a solidez estrutural da Benfica SAD", acrescentou o líder encarnado.Vencer é o nosso desígnio, hoje e sempre. Nesse sentido, compete-nos investir de forma ambiciosa enquanto salvaguardamos os meios que nos garantem estar mais próximos das vitórias, tanto no presente como no futuro. É com orgulho que constato que a temporada de 2022/23 correspondeu ao cumprimento desta premissa fundamental da grandeza do Sport Lisboa e Benfica e deste nosso mandato. No plano desportivo, celebrámos o 38.º título nacional e renovámos a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões, no acentuar da trajetória de dimensão internacional pela qual temos vindo a lutar.Em linha direta com o êxito desportivo, materializámos a visão estratégica que temos para o futebol: um futebol ofensivo, vibrante e, sobretudo, vencedor.Um modelo capaz, igualmente, de conceder oportunidades a jovens jogadores, matriz ideal para o aproveitamento do excelente trabalho desenvolvido no Benfica Campus, atestado pelos vários futebolistas lançados, com sucesso, na primeira equipa ao longo dos últimos anos e pelas conquistas da UEFA Youth League e da Taça Intercontinental sub-20.Sucesso desportivo e equilíbrio económico. Em 2022/23, procedemos a um forte reforço do plantel, o qual implicou, naturalmente, investimento. Assistimos a um aumento dos gastos operacionais largamente ultrapassado pelo incremento das receitas operacionais, as quais, excluindo as alienações de passes de atletas, atingiram o montante máximo na história da Benfica SAD. O que nos permite sublinhar outro aspeto decisivo: o reforço dos capitais próprios, agora quase em linha com o capital social, assume uma situação patrimonial que se revela sem paralelo na realidade portuguesa e, igualmente, escassas vezes identificada no contexto futebolístico internacional. Motivo, por isso, de renovada confiança naquilo que é a solidez estrutural da Benfica SAD.Em síntese, investimos muito e bem, com assinalável retorno desportivo. Mas tal não seria possível sem os benfiquistas. É mais do que justo, portanto, sublinhar aqui o contributo singular dos nossos adeptos. Na época em análise, implementámos diversas medidas destinadas a garantir uma adesão ainda mais ambiciosa em cada partida na Luz e no apoio à nossa equipa. A resposta dos benfiquistas foi notável e os números falam por si: o Estádio do Sport Lisboa e Benfica registou as 16 maiores assistências do campeonato. E longe da nossa casa também não foi diferente. O apoio fervoroso e incessante dos benfiquistas revelou-se, como expectável, determinante para o título conquistado.Confiança dos nossos parceiros e investidores – uma vez mais sublinhada no extraordinário resultado do empréstimo obrigacionista lançado em maio – ambiçãodesportiva, credibilidade e solidez financeira. São estes os elementos estruturantes da gestão da Benfica SAD e sob os quais executámos a estratégia definida.É imperativo que assim seja a cada temporada, de forma a maximizar o sucesso tendo em conta o extraordinário potencial do nosso clube.