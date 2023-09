Rui Costa: «Jogar na Premier League era um dos objetivos que Vlachodimos tinha»

Rui Costa comentou, em entrevista à BTV, a saída de Vlachodimos para o Nottingham Forest, após cinco anos no Benfica. O presidente das águias confessou que a contratação de Trubin já foi realizada a pensar na saída do internacional grego, que teve uma proposta do Ajax no verão passado."Não deixa de ser uma situação sensível, não vou varrer para debaixo do tapete, porque acabou por ser público. O Vlachodimos representou o Benfica 5 anos e merece da minha parte, e de todos os benfiquistas, o maior respeito. Depois do que aconteceu, depois de se perceber que poderia perder espaço na equipa, era da vontade do próprio criar-se uma solução. Isto nunca deixou de estar ponderado. A dois dias de acabar o mercado, na época passada, o Vlachodimos teve uma proposta do Ajax muito vantajosa para ele e nós não pudemos sequer olhar para a proposta, para a vontade do jogador ou para a nossa vontade, porque o mercado estava a fechar e não tínhamos uma solução. A vinda do Trubin também precavia não só a concorrência na baliza, mas também uma possível saída do Vlachodimos. Chegou uma proposta do Nottingham, que era benéfica para o Benfica do ponto de vista financeiro, mas essencialmente para o jogador, já que era uma saída que lhe agradava. Jogar na Premier League era um dos objetivos que o jogador tinha. Numa conversa ponderada, pensámos que a melhor solução para ambas as partes era ceder a esta proposta e que o jogador fosse procurar outra experiência", começou por explicar o líder do clube da Luz."O Vlachodimos sai como entrou, com a maior relação com o clube. Estaremos sempre gratos ao que Vlachodimos fez. Passou cinco anos quase sempre como titular. A vida de um jogador é assim, como é a vida do treinador ou de um dirigente. O ciclo de Vlachodimos no Benfica acabou neste momento. No coração dele e no coração dos benfiquistas vai continuar. Estará sempre grato ao Benfica assim como o Benfica estará sempre grato a ele. Chegamos à conclusão, entre todas as partes, que o ciclo dele tinha terminado e que as soluções para a baliza davam todas as garantias. Por isso não mexemos mais nesse setor", acrescentou, sem esquecer Samuel Soares, a quem deixou elogios."Temos o Samuel, que tem sido titular, e já disse o que tinha a dizer sobre o Trubin. São dois guarda-redes que nos merecem toda a confiança, não que o Vlachodimos não nos merecesse, antes pelo contrário, mas a vida de um jogador é isto mesmo. Considerámos todos que devíamos aproveitar esta proposta. Desejamos-lhe as melhores felicidades porque merece. Estou certo que este será sempre o clube do coração dele", garantiu.