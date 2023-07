Rui Costa lembra raízes do Benfica: «Ganhar, mas ser o mais respeitador possível»

De visita a Albufeira, onde vai estar na renovada Casa do Benfica local, Rui Costa traçou as linhas do que serão os encarnados no futuro. "Corretos, honestos, sinceros e ganhadores", atirou o presidente do clube da Luz, na receção nos Paços do Concelho.Depois de ter assinado o livro de honra, ouvido palavras elogiosas do líder da autarquia, José Carlos Rolo, sublinhando que o desporto "não devia ser transformado num símbolo de guerra, mas de paz". Rui Costa expressou: "Sobre o Benfica e a forma de estar no desporto, é assim que sei estar, porque nasci no Benfica com 8 anos e foi isto que aprendi no desporto. É isto que prometo continuar a ser, porque estas são as raízes do Benfica. Ganhar, ser o mais ambicioso possível, mas sendo o mais respeitador possível."O líder benfiquista fez-se acompanhar de Tomás Barroso, capitão da equipa de basquetebol campeã a época passada e natural de Albufeira, o que foi saudado pelo autarca. Rui Costa destacou o carácter universal das águias e fez uma revelação"Procuramos jovens em todo o lado, como é o nosso capitão Tomás Barroso, que é daqui. Os desportistas do Benfica não são apenas de Lisboia, o que demosnstra a ligação a todo o território. Ele foi campeão nacional, acabando a sua carreira brilhante ao serviço do Benfica. Vai manter-se nos quadros do Benfuca, servindo o clube do coração", anunciou.Antes de partir para a Casa do Benfica e jantar, Rui Costa agradeu o apoio da Câmara ao que classificou como "embaixador" do clube da Luz, sublinhando que aquela representação, com 28 anos de existência, poder ser "um pilar desportivo e social para o município".Já José Rolo felicitou as águias pela conquista do 38.º título de campeão e mostrou-se disponível para receber outros presidentes de clubes.