A comitiva do Benfica chegou pelas 21h15 ao Aeroporto Humbero Delgado, de onde sairá esta noite rumo a Itália. De curtas palavras, Rui Costa garantiu:"Regresso a Milão é sempre especial." O voo charter vai cheio, já que os encarnados deixaram apenas um jogador em Lisboa.Ora, quase todos a bordo... exceto João Victor. O central brasileiro, que já foi utilizado por Roger Schmidt esta temporada como lateral-direito, não viaja com a equipa. De resto, destaque para Gonçalo Guedes, que não havia sido convocado para o clássico com o FC Porto, mas passou há instantes, bem disposto, na companhia dos portugueses João Mário, Rafa e Chiquinho.Também Juan Bernat, que vinha recuperando os índices físicos após lesão, estreou-se nas convocatórias. Entre os homens que viajam para Milão está ainda António Silva. O jovem central não pode jogar diante no Inter, na terça-feira, depois de ter visto vermelho na primeira jornada do Grupo D, frente ao Salzburgo.