Rui Costa não quer que o Benfica seja um "porto seguro" para os jogadores

Questionado uma vez mais sobre o possível regresso de João Félix ao Benfica, Rui Costa não se alongou em comentários, mas aproveitou para deixar claro que o clube da Luz não pode ser visto como um "porto seguro"."Não senti um porto seguro no Benfica, senti sempre orgulho imenso em representar o Benfica. São duas coisas diferentes. Um porto seguro é quando nos sentamos à sombra disso mesmo, que é o que não gosto num jogador e em ninguém que trabalhe no Benfica. João Félix será sempre um dos nossos, mas hoje é jogador do Atlético Madrid", frisou o presidente do Benfica, na Casa do Benfica de Albufeira.