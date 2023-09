Rui Costa: «Não temos estádio para todos os red passes necessários»

"Não temos estádio para todos os red passes necessários." Foi assim que Rui Costa comentou o forte apoio que os adeptos do Benfica têm dado à equipa, desde logo mostrando-o na grande procura de cadeiras no Estádio da Luz para a época 2023/24."Loucura? É o adepto do Benfica, para o bem e para o mal. É a vida deste clube. Infelizmente, não temos estádio para todos os red passes necessários e isso é um sinal de vitalidade. Direi até que é um sinal de contentamento dos adeptos, pois querem estar presentes em todos os jogos do Benfica. E esse é um problema também nos jogos fora, com a bilhética, face ao acompanhamento que querem fazer. Temos de olhar para isso e não perder este sentido", referiu, no âmbito do Thinking Football 2023.Sobre a renovação do interior do Estádio da Luz, nomeadamente com a colocação de painéis LED, Rui Costa vincou a necessidade do clube procurar atrair cada vez mais adeptos. "Temos orgulho no nosso estádio e o que procurámos fazer foi modernizá-lo por dentro. Foi uma promessa eleitoral que fiz, algo que já tinha pensado e acho que acabou por ser uma mais-valia. Além da beleza estética, cria um ambiente mais efusivo, mais participativo e acredito que o adepto quando chega, tendo a Luz como a sua casa, fica mais feliz. À minha imagem? Não, é à imagem do Benfica", referiu, dando conta de intenção de constituir cada "dia de jogo do Benfica como dia de Benfica."Há uns valentes anos, quando havia os relvados à volta da Luz, havia mais argumentos para isso, com os jogos da formação... Hoje, não havendo isso, temos de criar outras coisas, como a fan zone. Temos um handicap, que é, quando as equipas saem do aquecimento, o estádio ainda está muito despido. Isso tem a ver com a proibição de venda de álcool no interior dos estádios, penso que Portugal é um dos poucos países que mantém isso... Então temos de encontrar outras coisas."