Rui Costa pediu "crescimento" na formação do Benfica

Rui Costa, presidente do Benfica, participou na 4.ª edição do 'Kick-off futebol de formação', onde apelou ao "crescimento" dessa área. O líder dos encarnados dirigiu-se a uma plateia com perto de 150 pessoas da estrutura e staff da formação."Todos nós temos a responsabilidade de fazer crescer a nossa formação", destacou Rui Costa, ao passo que Pedro Mil-Homens, diretor-geral da formação, citou o presidente das águias, à BTV: "No Benfica não há créditos. Os jogadores que chegaram à equipa principal já são passado, agora devemos olhar para o futuro."