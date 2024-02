Rui Costa presente no arranque da eLiga Portugal

O presidente do Benfica, Rui Costa, está a seguir de perto a etapa inaugural do eLiga Portugal, que se realiza neste fim-de-semana no Estádio da Luz. O dirigente dos encarnados assistiu a alguns jogos e conviveu com os participantes da competição, que esta época conta com um novo formato com a participação de 17 equipas assim divididas:Grupo 1 - Casa Pia, Moreirense, Sp. Braga/EGN Esports, Chaves, Geekcase Vizela e Estoril 22 Esports;Grupo 2 - Portimonense, Gil Vicente Apogee, eFCPorto Soccersoul, Benfica TP, Boavista Esports e V. Guimarães ISG;Grupo 3 - E. Amadora, Farense, Famalicão, Sporting DUX e Arouca by Quest.Neste domingo disputam-se os playoffs, com a presença dos dois primeiros classificados de cada grupo, assim como os dois melhores terceiros.Esta primeira fase da competição prossegue no Estádio do Dragão (de 8 a 10 de março), terminando no Estádio Municipal de Braga (de 12 a 14 de abril), onde novos grupos serão sorteados para cada uma destas fases. Estas três etapas da primeira fase irão definir as 8 melhores equipas, que estarão presentes nas eLiga Portugal Finals, a realizar no Convento de S. Francisco (Coimbra), a 27 e 28 de abril, onde será encontrado o novo Campeão Nacional de Futebol Virtual.