Rui Costa: «Que a exigência nunca se perca e só aumente»

Rui Costa destaca os títulos ganhos pelas modalidades do Benfica no arranque da temporada, em particular as 10 supertaças disputadas, mas avisou que quer mais.

"No Benfica não há créditos, a vitória que mais conta é que a vem à frente. O que conquistámos no ano passado e no início da temporada já está para trás. Se em 15 competições conquistámos 9 campeonatos, não podemos ambicionar nada menos do que aumentar este número. Peço o foco de toda a gente, a determinação, para que isso aconteça", sublinhou, no discurso durante o jantar de Natal das modalidades do clube.

Assumindo-se "obrigado a pedir que essa exigência nunca se perca e só aumente", Rui Costa destacou que é preciso "sentir a honra e o prazer de trabalhar no clube". "Mas também temos de sentir a responsabilidade e exigência do mesmo. Trabalhar neste clube, representar este clube, colaborar com este clube obriga a uma exigência máxima diária para dar aos nossos adeptos o máximo de títulos possível", vincou.