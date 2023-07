Rui Costa: «Quem não gostava de ver o João Félix no Benfica?»

À chegada a Inglaterra, onde o Benfica realiza o seu estágio de pré-temporada, Rui Costa foi questionado sobre a possibilidade de João Félix voltar ao Benfica e, apesar de não ter confirmado qualquer investida, não fechou a porta."Quem não gostava de ver o João Félix no Benfica? No Benfica e em qualquer lado. É um excelente jogador, um ser humano fantástico. É um miúdo que cresceu connosco. Quem não gostava? Mas é do Atlético. O que podemos desejar é que tenha o melhor do Mundo, merece-o, pelo que tem feito e pelo ser humano que é. Merece tudo de bom", disse o presidente do Benfica."É do Atlético Madrid. Não fomos nós quem disse que queria. O João é um extraordinario jogador. Neste momento não passa de um jogador do Atlético. Não vou comentar só porque sim. São 34 jogadores que temos aqui. Falo com os empresários e jogadores todos os dias. Já falei com o Bernardo, Rúben Dias, já falei com muitos... O Renato falo quase todos os anos", acrescentou.Rui Costa abordou ainda outros temas de mercado, como por exemplo a eventual chegada de Bento. "O mercado está aberto. Temos 34 jogadores, estamos focados neles. O mercado só fecha a 31 de agosto. Não sei se virão ou não. Tudo o que temos feito é dentro de um plano desportivo e de uma rigorosa gestão financeira. Seja o Bento, sejam outros, chegarão se o Benfica entender que devem do ponto de vista financeiro e desportivo."Sobre a relação com Roger Schmidt, Rui Costa deixou claro que o trabalho é feito em conjunto. "Confia muito no que o Benfica faz. Trabalhamos em conjunto, andamos sempre de braço dado na construção do plantel. Sei as vontades e ele sabe as necessidades do clube. É assim que trabalhamos. A principal parte do sucesso é o foco que temos de ter. [Benfica pode dar-se ao luxo de não vender?] Pode dar-se ao luxo de construir um plantel para ser campeão. Vender é subjetivo. Há propostas que não tem a ver com o luxo. O Benfica está a construir o seu plantel tranquilamente. 34 jogadores que dão satisfação e o mercado estará aberto até final de agosto."Além de abordar as questões relativas ao mercado, Rui Costa explicou ainda o porquê do regresso a Inglaterra para fazer o estágio de pré-temporada. "Está a correr bem. Espero o que acabámos por fazer no ano passado. Com foco total no que temos pela frente. A experiência dos outros anos mostra-nos a importância deste estágio para a união do grupo, para ver o que é preciso ou não. Foco total no que é o objetivo, que é lutar pelo 39. Aqui é o ponto de partida. Há certas dinâmicas que resultaram que não se mexem"."Vamos partir do zero, como todos os adversários. Será um campeonato extremamente difícil. Os nossos adversários estão com as mesmas ambições que nós. Não há favoritos. O que está para trás, ficou. O que temos de fazer é para a frente. Será um campeonato extremamente competitivo. Temos de focar no que temos de fazer, esquecer o que ficou lá para trás".