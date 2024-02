Rui Costa: «Rafa? O Benfica prescindiu de valores arriscando que ele saia a custo zero no final da época»

Rui Costa explicou as situações de Di María e Rafa. Numa entrevista à BTV, o presidente do Benfica destacou a importância dos dois jogadores no balneário das águias e referiu que não vale a pena "antecipar cenários" antes do fim da época."Percebo muita a questão em redor de Rafa e Di María. Tenho de começar pelo início de época. Quer um, quer outro, abdicaram de muitos milhões de euros. Di María abdicou de grandíssimos contratos milionários, estava livre. Só por essa razão, tendo feito esforço, é de aplaudir. Rafa, como também é sabido, teve enormes propostas para sair do Benfica. Na tal famosa reunião com o presidente, parecia golpe de estado, ficou o compromisso de ambas as partes. Rafa rejeitou propostas enormes e o Benfica prescindiu de valores arriscando que ele saia a custo zero no final da época. O compromisso de Rafa tem sido exemplar, está a fazer uma grande época. Merecem o nosso respeito e aplauso. Posso garantir que eles são dos mais influentes no balneário. Vamos ver o que isto vai dar até final da época. Não vale a pena antecipar cenários", afirmou o líder das águias.