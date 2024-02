Rui Costa rendido a Diogo Ribeiro: «Notável este feito de dimensão global»

Diogo Ribeiro sagrou-se esta segunda-feira campeão do Mundo dos 50 metros mariposa, naquela que foi a primeira medalha de ouro de sempre para Portugal em Mundiais, e Rui Costa, presidente do Benfica, destacou um feito de "dimensão global"."Notável este feito de dimensão global, um orgulho e uma emoção enormes para toda a família benfiquista. Expresso, em nome do Sport Lisboa e Benfica, a minha admiração e o meu profundo reconhecimento por este extraordinário feito em Doha. Campeão do mundo de 50 metros mariposa. Primeiro nadador português a conquistar uma medalha de ouro em mundiais. Que grandeza! É uma enorme emoção e uma distinta honra assistir a este momento, Diogo Ribeiro, e ver-te elevar o nome de Portugal e do Benfica", disse o líder das águias.