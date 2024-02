Rui Costa: «Rollheiser? Antecipámos porque acreditamos que pode ser um elemento importante esta época»

Numa entrevista à BTV, Rui Costa explicou os motivos que levaram o Benfica a antecipar a chegada de Rollheiser, que tinha tudo acertado para deixar os Estudiantes somente no final da temporada."Também já estava praticamente feito para o início da próxima época mas com a movimentação de Guedes e houve a possibilidade de trazê-lo [Rollheiser] nas mesmas condições de Marcos Leonardo. Acabámos por antecipar porque acreditamos que pode ser um elemento ainda importante nesta época. Se não, não faria sentido nenhum. Acima de tudo, antecipámos uma adaptação a uma realidade diferente. Pode ajudar a equipa no presente e ir-se adaptando e fazer o processo natural. Vai ser uma grande mais valia", referiu o presidente do Benfica, sublinhando ainda que cada jogador tem o seu próprio período de adaptação."É muito importante, dou variadíssimos casos. Quando trazemos jogadores desta idade têm de ser suportados por outros que já temos no plantel. Temos jogadores com experiência. O talento destes jovens está lá todo e há uma fase de adaptação a uma realidade diferente. O Grimaldo demorou o tempo que demorou. Temos como máxima no clube que um jogador quando vem da América do sul precisam de 5/6 meses de adaptação. Tivemos o caso de Enzo Pérez há uns anos, que até saiu e depois voltou. Mas jogar no Benfica não é fácil para ninguém. Com o Arthur, que fez golos toda a vida... Se olharmos para os pontas-de-lança no Benfica nos últimos anos, os primeiros tempos foram difíceis. Nem todos conseguem no imediato, na primeira aparição, convencer todos. Vestir esta camisola obriga a responsabilidade muito grande. É preciso dar tempo de adaptação ao nosso clube. Tem a ver com a grandeza, com a exigência, a mudança de campeonato, de sistemas táticos, cultura e pela exigência máxima de servir o Benfica. Cada jogador novo é avaliado ao pormenor por todo o adepto, ao primeiro toque na bola… O jogador sente isso e sente que está num clube de dimensão enorme. Quando se fala de jogadores desta idade, há que ter paciência, dar algum tempo sendo que nomeadamente nestes 4 reforços, não há duvida absolutamente nenhuma sobre o talento."