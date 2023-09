Rui Costa: «Schmidt já deu provas de saber aquilo que está a fazer»

Num pequeno excerto divulgado pela BTV da entrevista a Rui Costa, o presidente do Benfica falou da construção do plantel e defendeu as escolhas de Roger Schmidt, lembrando o sucesso do treinador das águias."Temos de confiar naquilo que ele acredita que é capaz de fazer desta equipa e naquilo que ele já tem feito. Isso dá-lhe todos os créditos. Ele é o nosso treinador. Já deu provas de saber aquilo que ele está a fazer", afirmou o líder dos encarnados.A entrevista, que foi gravada, será divulgada na sua totalidade às 19h04 na estação televisiva dos encarnados.