Rui Costa sobre as arbitragens: «Não estamos distraídos, não disparamos balas só por disparar»

"Não estamos distraídos com o que está a acontecer no campeonato, não disparamos balas só por disparar. Percebo que é mais agradável… se eu estivesse lá desse lado pensava a mesma coisa que era 'o Benfica foi prejudicado, os outros beneficiados e a primeira coisa que há a fazer é disparar contra o mundo inteiro.' Sei bem o momento para fazer isso de maneira a que não me entre no balneário. Foi a estratégia utilizada no ano passado, não estamos distraídos. Sabemos perfeitamente o que vale este campeonato e o que pode valer para lá chegar, mas sabemos combater isso. Não iremos ficar calados quando tivermos de falar", começou por dizer, na Assembleia Geral dos encarnados.Depois de um sócio confrontar Rui Costa sobre se seria Henrique Araújo a falar, em alusão às críticas do avançado depois de um jogo da equipa B que lhe valeram um castigo, o presidente prosseguiu o raciocínio."Não vai ser o Henrique Araújo a falar. Vai ser o Benfica, quando o Benfica entender e quando entende não dar desculpas aos seus jogadores. Permitam-me escolher a melhor forma de comunicar. Não vale a pena carregar em coisas de que toda a gente está a falar", concluiu.