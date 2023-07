Rui Costa sobre Rafa: «O que for feito, para um lado ou para o outro, será no maior dos respeitos»

Para lá de ter falado sobre João Félix, Rui Costa abordou ainda a situação contratual de Rafa, deixando a garantia de que, o que seja decidido quanto ao futuro do internacional português, será sempre com respeito mútuo."Se está mais perto de ficar ou sair? Está mais perto de fazer o treino de amanhã. É um jogador com muitos anos de Benfica, é dos que mais tem dado. Merece todo o nosso respeito. E aquilo que se passará com o Rafa será entre mim e ele, no maior dos respeitos que ambas as partes merecem, pela relação que temos. O que for para decidir será decidido de forma tranquila, sem mensagens públicas, porque o respeito assim o obriga", garantiu."Vocês não sabem o que o Rafa quer. Tentam adivinhar... [Quanto é?] Não vou divulgar números de uma renovação. Como disse, terei tempo para falar com o Rafa neste estágio, o que for feito, para um lado ou para o outro, será no maior dos respeitos pela ligação que temos", assegurou, acrescentando: "Se não fosse importante, não tinha jogado o ano todo. A situação será discutida neste estágio, vamos ver o que temos para falar sobre as duas situações. Hoje é jogador do Benfica, amanhã estará no treino, vamos ver até que ponto é possível continuar com o Rafa".O presidente do Benfica referiu ainda que há propostas pelo extremo, tal como há por outros jogadores, como Gonçalo Ramos. "Há propostas pelo Rafa, como há por outros jogadores. Pela época que fizemos, faz parte do que acontece todos os anos. Neste momento é jogador do Benfica. Mudou o número [da camisola] porque entendeu. Há propostas pelo Gonçalo Ramos, como para todos. Vão ser avaliadas por nós e a seu tempo saberão. Se vou vender? Se chegarem propostas condizentes com o valor dos jogadores."."Rafa não depende só de uma parte. O respeito mútuo obriga as duas partes a chegar a um entendimento no maior respeito", finalizou.