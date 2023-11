Rui Costa sobre Schmidt: «Não iria acontecer nada de anormal se o resultado do dérbi tivesse sido diferente»

Rui Costa garante que a continuidade de Roger Schmidt no Benfica nunca esteve dependente do resultado do dérbi com o Sporting. O presidente dos encarnados diz compreender a frustração dos adeptos, mas pede união."Os adeptos são o coração do Benfica, são mais do que importantes para nós. É nesta união que temos de estar. Percebo a reação deles quando algo não corre bem, eu também sou adepto. Mas é nestes momentos que temos de estar unidos. Estamos em primeiro no campeonato e vamos precisar de todos. No caminho até ao Marquês na época passada eles tiveram um papel muito importante", explicou Rui Costa, à margem da inauguração da Casa do Benfica Santarém 2.0.Depois, acrescentou sobre Roger Schmidt: "É o treinador do Benfica, não iria acontecer nada de anormal se por acaso o resultado do dérbi tivesse sido diferente. Temos de acreditar no projeto", sublinhou, desvalorizando depois as palavras de Frederico Varandas, que considerou que a derrota do Sporting no dérbi foi injusta. "O resultado já está, o Benfica ganhou esse jogo, não vou responder a situações dessas. Sabe bem ganhar e estar em primeiro lugar pela primeira vez esta época, levando ao peito o escudo de campeão nacional. Vamos agora tentar defender esta posição até ao final."A finalizar, Rui Costa não se mostrou surpreendido com o arquivamento do processo dos vouchers. "Ao fim destes anos todos era mais do que esperado que assim fosse. Era uma situação completamente normal, como se provou."