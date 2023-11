Rui Costa vai a Santarém para inaugurar a primeira casa 2.0 das águias

Rui Costa vai deslocar-se no próximo domingo a Santarém, onde inaugurará a nova Casa do Benfica local, a primeira do projeto 2.0. O líder dos encarnados já tinha estado na capital ribatejana a 11 de fevereiro passado, para assinatura do protocolo com a Câmara Municipal de Santarém.

Depois de um longo e atribulado processo, iniciado em março de 2019, esta Casa do Benfica abriu portas em setembro, com o Benfica Ativo, uma área nuclear do projeto que disponibiliza várias atividades.

Localizada no coração da cidade, a Casa terá ainda um restaurante, uma barbearia, uma loja com artigos oficiais do clube e um mini-polidesportivo coberto, num espaço de 600 metros quadrados.