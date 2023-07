Rui Pedro Braz de regresso após viagem a Barcelona

Rui Pedro Braz, diretor-desportivo do Benfica, regressou ontem à tarde de Barcelona, para onde viajara na véspera. À chegada, recusou prestar declarações, quando interpelado pela CM TV. Braz deslocou-se à Catalunha, onde na última temporada atuou Taty Castellanos, o alvo do Benfica para render Gonçalo Ramos no ataque. O avançado argentino, de 24 anos, marcou 14 golos em 37 jogos ao serviço do Girona, em 2022/23.