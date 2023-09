Saco azul no Andebol: Benfica nega ter referido nome de Fernando Tavares em resposta a nota de culpa

O Benfica garantiu esta quinta-feira, em comunicado, que não foi referido "em nenhuma circunstância" o nome do seu vice-presidente para as modalidades, Fernando Tavares, na nota de culpa publicada acerca de irregularidades verificadas na secção de andebol. O clube da Luz lembra que foram instaurados processos de inquérito a dois funcionários, que dispensou outros dois e ainda que haverá novidades "a seu devido tempo"."O Sport Lisboa e Benfica esclarece, face a informações veiculadas na comunicação social, que em nenhuma circunstância o nome do seu vice-presidente Fernando Tavares foi referido na resposta à Nota de Culpa relativa a irregularidades verificadas na sua secção de andebol.O Sport Lisboa e Benfica reitera que, após a tomada de conhecimento dessas irregularidades, decidiu instaurar processos de inquérito a dois funcionários do Clube e dispensou outros dois elementos que prestavam serviços à secção.A seu devido tempo, as conclusões e as ações tomadas relativamente a esta matéria serão divulgadas aos sócios."