Sadio Mané fora dos planos do Benfica

De acordo com o jornal 'Ariyadhiah', da Arábia Saudita, o Benfica fez uma proposta por Sadio Mané mas, sabe, o avançado está fora dos planos.Mané continua com o futuro por definir. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, estão a decorrer negociações entre os representantes do jogador, que pertence ao Bayern Munique, e o Al Nassr.