Saída de Lucas Veríssimo provoca ondas de choque no Corinthians

A decisão de deixar o Corinthians e rumar ao Al Duhail, do Qatar, está a provocar ondas de choque no Timão. Uma consequência imediata desta alteração de planos foi a perda de mais de 30 mil seguidores na conta oficial do central no Instagram, com este a ver-se mesmo obrigado a restringir os comentários em todas as suas fotografias na referida rede social após ter recebido mais de 18 mil comentários, maioritariamente de adeptos furiosos que questionam o caráter do jogador, havendo vários a desejar que se volte a lesionar com gravidade no joelho.O episódio está a gerar enorme discussão no Corinthians, havendo várias versões do sucedido. Segundo noticia o UOL, ao ser consumada a sua transferência para o Al Duhail, Lucas Veríssimo terá informado o técnico Mano Menezes que quis permanecer no clube e que no final de dezembro procurou a direção que assumiria o comando para tratar da assinatura de seu novo contrato. Só que nenhuma atitude terá sido tomada pelo clube brasileiro antes de o Benfica receber a proposta do emblema do Qatar. Como a venda para o Corinthians ainda não tinha sido formalizada contratualmente, os encarnados aceitaram vender o passe do jogador ao Al Duhail e o central deparou-se com uma oferta mais atrativa financeiramente (mais do dobro do que ganhava em São Paulo).Contudo, confrontada com esta versão apresentada por Lucas Veríssimo ao treinador, a direção traçou outro cenário e garantiu que a 4 de janeiro disponibilizou o novo contrato do atleta para que ele assinasse, mas isso nunca foi feito. Segundo fonte do Corinthians, tal afirmação é comprovada por um e-mail enviado para Paulo Pitombeira, agente do jogador. Em nota oficial, o clube sustentou que havia um contrato pronto para receber a assinatura do jogador desde o último dia 4. Longe dos holofotes mediáticos a irritação dos dirigentes do Corinthians com Benfica, Lucas Veríssimo e Pitombeira é evidente com a queixa predominante a ser a de que as três partes não sustentaram o que foi combinado verbalmente. Para criticar Pitombeira, tem sido lembrado até que Roger Guedes, representado pelo mesmo empresário, deixou o Corinthians antes do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil do ano passado, contra o São Paulo.Existem também queixas em relação à gestão anterior por ela ter assinado um contrato que permitia ao Benfica vender Veríssimo a meio do seu empréstimo para o Timão sem precisar do aval do clube brasileiro. Há ainda quem no Conselho Deliberativo critique a atual direção, comandada pelo presidente Augusto Melo e com Rubens Gomes na direção de futebol, por causa deste episódio.Outra versão aponta para um compromisso existente no sentido de assinar toda a documentação e honrar os termos acordados até 15 de janeiro, o que não terá sido cumprido pelo Corinthians. Isso gerou mal-estar no Benfica e no próprio jogador, conduzindo ao desfecho de o central rumar ao Al Duhail.