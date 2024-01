Saída de Musa está congelada

A chegada de Marcos Leonardo não implica, para já, a saída de outro avançado do plantel. O plano inicial da SAD passava por negociar Musa, de preferência a título definitivo, dado o interesse de vários clubes – além de ser pretendido em Itália, surgiram ontem rumores de que o Spartak Moscovo também está na corrida –, mas a lesão de Tengstedt levou os responsáveis a congelar a saída do croata até mais perto do fecho do mercado. É que janeiro tem um calendário carregado, com 6 ou 7 jogos (se a equipa chegar à final da Allianz Cup), e o brasileiro chega sem jogar desde 7 de dezembro, pelo que pode demorar uns dias para se adaptar e subir os índices físicos.