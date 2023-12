Salzburgo-Benfica, 1-3: o duelo em 5 factos

O Benfica venceu () em casa do Salzburgo, num encontro a contar para a 6.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões e que mereceu a análise da GoalPoint, que destacou estes cinco dados estatísticos.Fase negra para Rafa, que voltou a desperdiçar quatro ocasiões flagrantes. O avançado esbanjou um total de nove ocasiões claras de golo frente a Farense e Salzburgo. Valeu o golo obtido num dos seis remates que efetuou, apesar de tudo decisivo.Poucos esperariam grande coisa quando Arthur Cabral rendeu João Mário aos 90’+1, mas o brasileiro acabou por ser cirúrgico. O avançado tocou apenas duas vezes na bola e foi o suficiente: uma para bloquear um passe adversário e a outra para marcar o golo que colocou o Benfica na Liga Europa.Quem considera Di María a razão dos problemas recentes do jogo benfiquista não vê os jogos. O argentino carregou a equipa com o Farense e voltou a fazê-lo em Salzburgo, com dez ações ofensivas diretas: 6 remates e 4 passes para finalização (2 para ocasião flagrante), um deles a assistência para Rafa.Tomás Araujo estreou-se a titular na Champions e correspondeu. O central acertou 88% dos passes, falhando apenas 5, somando 7 ações defensivas, entre as quais 3 bloqueios de remate, máximo da partida. Ainda ensaiou um passe para finalização.Aursnes continua a ser o "canivete" para todo o serviço. Para lá da assistência decisiva para Cabral, o noruguês terminou com 99 ações (máximo do jogo), entre as quais 6 desarmes. O máximo de dribles sofridos (4) e os 19 passes falhados são fruto da forma abnegada como tenta corresponder a tudo.