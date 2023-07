Samuel Soares apoiado: «Falar até o papagaio fala! Mereces o Mundo»

Chiquinho defendeu Samuel Soares através das redes sociais após o erro do guarda-redes no segundo golo do Burnley, na derrota do Benfica por 2-0, na terça-feira. “Continua a errar porque certamente o futuro vai ser risonho. Falar até o papagaio fala! Mereces o Mundo, meu menino”, escreveu o médio, antes de tratar o guardião pela alcunha. “Samonstro”. O centrocampista fez esta dedicatória ao partilhar uma outra mensagem de apoio, da mãe do jovem formado no Seixal.

Samuel Soares, recorde-se, largou uma bola num remate à figura e, na sequência, concedeu o golo dos ingleses. Em relação ao futuro, o jogador, de 21 anos, poderá sair por empréstimo se o Benfica garantir a contratação de Bento ao Ath. Paranaense.