«Samuel Soares esteve de férias»

O que dizem conhecidos benfiquistas acerca da vitória das águias sobre o Estrela da Amadora, por 2-0."Vitória bastante sofrida, em que o Benfica teve as melhores oportunidades e venceu com todo o mérito. O adversário criou poucas dificuldades e o Samuel Soares esteve de praticamente férias. O Arthur Cabral integrou-se bem e mostrou que é um jogador de futuro.""Benfica entrou nervoso e trapalhão, sem grande qualidade ofensiva, perante um E. Amadora com intensidade e organização. Até que aos 70’ entra Neres, que fez o que quis do adversário e ofereceu de bandeja a vitória. Claramente a exigir um lugar no onze.""Boa vitória e resultado que peca por escasso. A obtenção do golo foi tardia e contribuiu para algumas ações menos bem jogadas. Houve muitos passes falhados e que não podiam acontecer, mas que é normal. O Benfica justificava outro tipo de resultado."