Samuel Soares fica mal na fotografia e Burnley aproveita para fazer o 2-0: veja o lance

O Burnley aumentou a vantagem frente ao Benfica ao minuto 81. A formação inglesa beneficiou de uma defesa incompleta de Samuel Soares, que não conseguiu agarrar o esférico à primeira e permitiu a recarga do adversário. Encontro termina com uma vitória inglesa por 2-0, naquela que é a primeira derrota do Benfica na pré-temporada.

Veja o lance: