Samuel Soares para emprestar

Apesar de estar a somar minutos nesta pré-época da equipa encarnada - de cinco particulares, só não jogou frente ao Basileia -, tudo indica que Samuel Soares não vai continuar no Benfica. O plano da SAD passa por emprestar o guarda-redes, de 21 anos, de maneira a que este possa ter tempo de jogo. Na última temporada, o jogador formado no Benfica Campus tornou-se no número 2 de Roger Schmidt após a saída de Helton Leite, em janeiro.Contudo, o jovem só foi utilizado no último encontro da época, frente ao Santa Clara, acabando por ser lançado já para lá dos 90 minutos para se tornar campeão nacional..