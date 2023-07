Sandro Cruz deixa Benfica e reforça Chaves a título definitivo

Sandro Cruz prepara-se para colocar um ponto final na sua ligação ao Benfica. Segundo informações recolhidas por, o lateral-esquerdo português, de 22 anos, que na última temporada esteve cedido ao GD Chaves, vai reforçar os transmontanos a título definitivo, colocando assim um ponto final na sua passagem pelo clube encarnado - que se iniciou em 2014/15. Ainda assim, o clube da Luz irá manter uma percentagem do passe do esquerdino.Em oito anos de águia ao peito, Sandro Cruz somou apenas dois jogos pela equipa principal do Benfica, ambos na época 2021/22, sob o comando de Nélson Veríssimo. O lateral-esquerdo foi titular nos triunfos sobre o Marítimo, por 1-0, na jornada 32, e sobre o Paços de Ferreira, por 2-0, na ronda 34 do campeonato.Sem espaço no plantel encarnado, Sandro Cruz acabou por rumar ao GD Chaves na última temporada, onde acabou por somar uma assistência em 16 jogos realizados.