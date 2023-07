Sandro Santo assina contrato profissional com o Benfica

Sandro Santo, defesa-central de apenas 16 anos, assinou esta segunda-feira um contrato profissional com o Benfica, anunciou o clube encarnado através de uma nova publicada no site oficial. O internacional sub-15 por Portugal prepara-se para a nona de águia ao peito e, em declarações à BTV, mostrou-se orgulhoso pelo trajeto feito até ao momento no "clube do coração".

"Agora que acabei de completar oito anos [no Benfica], é dar tudo pelo clube do meu coração e obrigado por ter feito muita coisa por mim", começou por dizer o jovem defesa que também pode atuar no meio-campo. "Objetivos? É evoluir como equipa e como jogador e focar no campeonato", rematou.

Já em jeito de mensagem aos adeptos, Sandro Santo prometeu "muita dedicação e amor ao clube".