Santi Giménez sente falta de Kökçü: «Aquela fúria turca, similar ao temperamento mexicano»

Santiago Giménez tem sido o abono de família do Feyenoord esta temporada, com 20 golos em 21 jogos, mas no clube holandês ainda é bem notada a saída de Orkun Kökçü para o Benfica. Quem o reconhece é o próprio avançado mexicano, que esta quarta-feira, em declarações à revista 'Voetbal Internacional', assumiu que todo o grupo sentiu a ausência do turco nestes primeiros meses de época."Não sou apenas eu, mas todo o grupo sente falta do Kökçü. Para lá de ser o capitão, era também o melhor que tivemos no ano passado e um bom tipo no balneário. Também sinto falta dele porque nos dávamos bem, dentro e fora do campo. Ele também queria ganhar a todo o custo, era sempre o primeiro a dar a cara à luta. Aquela fúria turca, que é um pouco similar ao temperamento mexicano. Mas quando digo isto estou a deixar outros de fora, como por exemplo o Quinten Timber, que é holandês e tem uma mentalidade forte", disse o mexicano.Kökçü, recorde-se, custou 25 milhões ao Benfica, mas desde que chegou ainda não conseguiu mostrou o futebol que se esperava dele, muito por culpa de uma lesão que o afastou durante algumas semanas.