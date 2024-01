Santos confirma proposta formal do Benfica por Marcos Leonardo

View this post on Instagram A post shared by MARCELO TEIXEIRA (@marcelopteixeira)

O presidente do Santos confirmou esta terça-feira, através da sua conta na rede social Instagram, ter recebido uma proposta formal do Benfica por Marcos Leonardo. Sem detalhar o valor da oferta em causa, Marcelo Teixeira partilhou na mesma rede social uma foto com Rui Pedro Braz (numa troca de camisolas entre ambos), com o qual se reuniu para estreitar "relações entre clubes", e revelou ter conversado ao telefone com Rui Costa sobre a possível transferência do jovem avançado."Neste final de tarde de terça feira, em Santos, recebemos o senhor Rui Pedro Braz, Diretor Desportivo do SL Benfica, para estreitarmos ainda mais as relações entre os clubes, conversei ao telefone com o senhor Rui Costa, presidente da tradicional agremiação portuguesa, que formalizou uma proposta pelo atacante Marcos Leonardo", escreveu o líder santista.Marcos Leonardo, refira-se, tem 20 anos e é visto como um dos mais promissores avançados da atualidade no futebol brasileiro. Em 2023, num ano no qual o Santos caiu à Série B, marcou 13 golos em 31 partidas.No Brasil o portal Globoesporte dá conta de que a oferta terá sido entre os 15 e os 20 milhões de euros. Segundo a mesma publicação, o avançado e o clube santista, que detém 70% do passe do jogador, terão concordado que não haveria entraves a uma transferência caso uma oferta de 18 M € chegasse à Vila Belmiro.