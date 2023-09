Sara do Ó é forte hipótese para a SAD do Benfica

Sara do Ó é uma forte hipótese para render Gabriela Rodrigues Martins no Conselho de Administração da SAD. Licenciada em gestão pelo ISCAL e com uma pós-graduação no ISCTE, é fundadora e CEO do Grupo Your e membro da direção da DFK Portugal (empresa que presta serviços financeiros), depois de ter sido auditora da KPMG durante 2 anos.Gabriela Rodrigues Martins, recorde-se, era próxima de Soares de Oliveira e renunciou a 30 de junho após choques com outros elementos da SAD, podendo agora ser substituída por Sara do Ó, o que permitiria manter um terço de mulheres no CA.