Sara do Ó não entra na SAD do Benfica

Sara do Ó já não será administradora da Benfica SAD. A CEO do Grupo Your e presidente do CA da Ó Capital tinha um princípio de acordo para que fosse cooptada aquando do anúncio da saída de Domingos Soares de Oliveira, o que sucedeu na 6ª feira, mas esse cenário não se concretizou. Os encarnados têm agora de encontrar uma nova administradora para a SAD, sendo que já anunciaram a cooptação de Jaime Antunes.