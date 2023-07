Sauditas avançam que Domingos Soares de Oliveira está em conversações com o Al Ittihad

O jornal saudita 'Al-Riyadiah' avança esta segunda-feira que Domingos Soares de Oliveira, atual CO-CEO da SAD do Benfica, está em negociações avançadas com o Al Ittihad para assumir funções administrativas no clube atualmente orientada pelo português Nuno Espírito Santo.

De acordo com esta fonte, o dirigente dos encarnados já terá visitado no último domingo (ontem) as instalações do campeão saudita em Jeddah, onde se reuniu com alguns dos representantes do clube.





Recorde-se que a saída de Domingos Soares de Oliveira do clube da Luz não é propriamente uma novidade. Em março, o nosso jornal tinha avançado em primeira mão que o dirigente iria deixar o campeão nacional no final da última época desportiva, uma decisão que foi tomada após uma reunião dos órgãos sociais dos encarnados.