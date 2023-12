Schjelderup brilhou diante do Fenerbahçe e deixou aviso: «Quero mostrar ao mundo o quão bom eu sou»

Andreas Schjelderup é o maior driblador da Conference 23/24, ao cabo de 5 jornadas, num top que tem um ex-Marítimo no 3º lugar pic.twitter.com/Bo5SASPBdQ — GoalPoint (@_Goalpoint) November 30, 2023

O Fenerbahçe foi esta quinta-feira goleado em casa do Nordsjaelland (6-1), em duelo da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, numa partida em que Andreas Schjelderup acabou por ser um dos destaques da formação dinamarquesa. O jovem avançado norueguês, de apenas 19 anos, que se encontra emprestado pelo Benfica ao Nordsjaelland até ao final da temporada, igualou o máximo de dribles bem-sucedidos por um jogador num jogo da Conference League (8), assumiu o topo dos mais dribladores (17) da competição ao cabo de 5 jornadas e esteve envolvido em quase todas as jogadas de perigo da equipa nórdica.No final da partida, em declarações à 'TV2 Sport', Andreas Schjelderup disse estar motivado para "mostrar ao mundo" todas as suas qualidades enquanto futebolista. "Tudo o que eu tentei fazer de bom no jogo acabou por resultar hoje. Quero mostrar ao Nordsjaelland e ao mundo inteiro o quão bom eu sou se estiver no meu melhor momento. Simplesmente quero ser mais conssistente, mas estou muito feliz por toda a equipa", começou por dizer o jovem avançado, que hoje desempenhou uma função de 'falso 9': "Eu tento dar sempre o meu melhor, independentemente da posição que o treinador me coloca em campo. Hoje fui uma espécie de falso 9, juntamente com o Christian [Rasmussen]. Jogamos muito bem juntos. Também temos uma boa ligação fora do campo. É muito fácil jogar com ele e hoje isso deu frutos."Questionado sobre se esta exibição mostrou o Schjelderup que levou o Benfica a investir no seu passe, o jovem atirou: "Se não foi, então não sei... mas podem dizer o que quiserem em relação a isso. O meu foco está em fazer as coisas o melhor possível e hoje consegui estar bem, o que é bom."