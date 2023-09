Schjelderup e Tengstedt custam total de 24 milhões: Benfica revela valores exatos dos reforços

No Relatório e Contas de 2022/23, a SAD do Benfica esclareceu os investimentos feitos em várias contratações. Assim, Aursnes custou 14,668 milhões de euros, Schjelderup 14,030 M€, Casper Tengstedt 10,051 M€ e João Victor 9,426 M€ por 80% do passe. Estas verbas englobam a aquisição dos direitos, encargos com serviços de intermediação e mecanismo de solidariedade, mais a totalidade das variáveis pelo cumprimento de objetivos.Os números divulgados mostram que a SAD pagou 11,227 M€ em serviços de intermediação de agentes envolvidos nas transferências efetuadas neste período. As comissões pagas pelas águias subiram (tinham sido de 9,998 M€) e representam agora 6,4% das vendas brutas de direitos de atletas no presente exercício.