Schjelderup já está na Dinamarca: Empréstimo ao Nordsjaelland sem opção de compra

Andreas Schjelderup já se encontra na Dinamarca para assinar o regresso ao Nordsjaelland, clube de onde foi transferido para o Benfica, em janeiro. Consciente que de águia ao peito continuaria a ter poucas oportunidades de ir a jogo, o extremo preferiu regressar a uma casa que conhece bem e onde sabe que terá mais oportunidades de jogar com regularidade, a grande prioridade nesta altura.Mesmo que na presente época não fosse entrar nas primeiras opções de Roger Schmidt, fica estipulado que o jovem irá voltar a ser jogador dos encarnados no final da temporada. É que o empréstimo de Schjelderup não contempla qualquer opção de compra. Ou seja, o criativo continua a ser um talento no qual os responsáveis benfiquistasa depositam muita confiança, mas que, por agora, tem a concorrência apertada de jogadores como Di María, Neres, João Mário ou Gonçalo Guedes.