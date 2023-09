Schjelderup: «Sabia que se tivesse que deixar o Benfica que o Nordsjaelland seria a melhor opção para mim»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Andreas Schjelderup, jovem avançado norueguês de apenas 19 anos, regressou esta sexta-feira ao Nordsjaelland por empréstimo do Benfica.





Em declarações ao site oficial do clube, o criativo sublinhou nunca ter tido dúvidas quanto ao seu futuro caso tivesse de abandonar as águias neste mercado de transferências. "Eu sabia que se tivesse que deixar o Benfica que o Nordsjaelland seria a melhor opção para mim. Continuo o mesmo 'esfomeado'. Venho para ganhar jogos. É ótimo estar de volta e rever as mesmas caras outra vez. O Nordsjaelland tornou-se um clube ainda melhor quando eu fui embora. Toda a gente cresceu, e vejo isso como uma boa oportunidade para crescer ainda mais como jogador. Quero ter minutos de jogo para poder ajudar a equipa", começou por dizer Schjelderup.

"Há cada vez mais competitividade na equipa. O Nordsjaelland é uma equipa que aposta muito em jogadores jovens e que isso normalmente dá bons resultados. Vejo o crescimento de competição como uma forma de fortalecer ainda mais a equipa. Faz com que toda a gente aumente o seu nível. Estou ansioso para contribuir e ajudar a equipa", acrecentou, continuando: "Tem sido fantástico acompanhar o crescimento do Nordsjaelland. Toda a gente elevou o seu nível e também chegaram ao plantel alguns bons jogadores. Estou ansioso por começar."



Schjelderup revelou ainda já ter recebido muitas mensagens por parte dos adeptos: "Já recebi muitas mensagens dos adeptos. É bom receber todo esse apoio. Vai ser ótimo reencontrar-vos a todos no estádio."