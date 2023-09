Schjelderup sem papas na língua após saída do Benfica: «O mundo do futebol é um mundo doente»

Andreas Schjelderup foi contratado pelo Benfica em janeiro, mas no final de agosto regressou ao Nordsjaelland. O extremo teve poucos minutos de jogo, estava longe de entrar nas primeiras opções de Schmidt, o que o acabou por preferir sair. Mas agora, em declarações à TV2 apresenta um discurso sem filtros e onde assume que ficou tudo aquém do que esperava."Nem tudo correu conforme o planeado. Tudo pode acontecer no futebol. O mundo do futebol é um mundo doente. Nem tudo correu como planeado", sublinhou o jogador, que conta que foi na Holanda, na partida de pré-época com o Feyenoord, que percebeu que o melhor seria deixar o clube da Luz: "Fui o nono jogador a ser lançado. Foi aí que começaram a surgir pensamentos: 'Será que terei hipóteses suficientes esta temporada ou talvez deva ir para outro lugar?' Depois, coube ao meu agente ver o que era possível fazer e falar com o Benfica sobre a possibilidade ou não de eu sair. Não havia grandes perspetivas lá".Schjelderup, de 19 anos, assume ter ficado desiludido, pois tinha "feito um plano" que não se concretizou. "Disseram-me que eu tinha que competir por minutos de jogo. Esperava ter mais oportunidades e minutos. Mas não foi assim. Fiquei frustrado porque tinha feito um plano sobre como queria que as coisas acontecessem, e não era isto que eu esperava. Fiquei frustrado e com raiva, mas é preciso deixar isso de lado e focar. É difícil mentalmente. Isso afeta uma pessoa e fica com a cabeça um pouco pesada quando tantas coisas acontecem", anotou o criativo que esteve ao serviço da seleção sub-21 da Noruega.